TikTok написала пособие о том, как начать пользоваться их приложением

Эко-челленджи: #сохраниклимат, #защитникприродыТикТок, #petbff

Мода: #цветныенаряды

Путешествия: #tiktoktravel

Кулинария: #готовимвместе, #вкусныйчеллендж

Спорт: #ботлбатл, #теловдело

С чего начать?

«Клипы». Снимите несколько видео и соберите их вместе в одно яркое видео.

Скорость. Сделайте видео со слоу-моушн.

Стикеры и эффекты. Используйте их для того, чтобы сделать ваши видео еще более яркими. Также вы можете использовать специальные стикеры для котов и собак: снимите видео в паре со своими питомцами.

Выберете звук. Добавьте песню, которая идеально дополнит ваше видео. Если песня не приходит вам на ум, вы можете просмотреть предложенные плейлисты.

Звуковые эффекты. Новейший инструмент TikTok, который поможет вам изменить ваш голос на видео.

Создайте дуэт. Дуэтные видео позволяют вам разделить экран с другим пользователем TikTok, даже со знаменитостью.

Видео с животными. Все любят животных. Плюс, это шанс сделать вашего питомца звездой TikTok.

Челленджи. Просто откройте раздел «Интересное» и присоединитесь к челленджу, который привлекает вас больше всего или создайте свой собственный.

Что же такое TikTok? Вероятно, вы слышали или читали о нем, наблюдали за тем, как ваши друзья и родственники пользуются этим приложением на своих смартфонах, или же просто видели интересные видео с логотипом TikTok в различных социальных сетях.Говоря простыми словами, TikTok – платформа для создания коротких видеороликов. Согласно отчету Sensor Tower, количество скачиваний TikTok превысило 1 миллиард раз. Такая популярность обеспечена тем, что в TikTok каждый может без смущения выразить свои искренние эмоции и поделиться своим уникальным опытом: от спортивных достижений до кулинарных рецептов, от забавных видео с питомцами до бьюти-советов.Лучшим подтверждением этого может послужить такая уникальная составляющая TikTok как челленджи, которые отлично демонстрируют все многообразие данной платформы. Предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них:Больше челленджей вы можете найти в разделе «Интересное» в приложении TikTok.По мере того, как все больше людей присоединяются к сообществу TikTok, становится очевидно, что TikTok - это новый тренд. И если вы хотите стать его частью, то сейчас самое время сделать это. Ниже вы найдете несколько советов, которые помогут вам сделать первые шаги в TikTok:1. Скачайте приложение в Google Play или App Store. Создайте новый аккаунт, либо используйте существующий в Facebook, Instagram, Twitter или Gmail.2. Чтобы изменить информацию в профиле, нажмите на иконку «Я» в нижнем правом углу. Если вы хотите изменить имя, описание, добавить фото или видео в профиль, нажмите на «Изменить Профиль» Совет: чтобы привлечь аудиторию, лучше выбрать короткое, но запоминающееся имя. Простота – залог успеха.3. Чтобы создать видео в TikTok, нажмите кнопку «+», которая находится в центре внизу экрана. Вы сможете найти много интересных инструментов, которые помогут вам создать яркое уникальное видео. Вот некоторые из них:Кроме того, недавно TikTok запустил обучающую программу TikTok Универ в России – серию образовательных видео о том, как с помощью ТikTok можно создавать уникальный увлекательный контент, используя огромный выбор инструментов. Если вы не знаете, с чего начать, предлагаем вам несколько идей для вашего первого видео в TikTok: