TikTok написала пособие о том, как начать пользоваться их приложением

2019-09-27, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - TikTok; [97]
Что же такое TikTok? Вероятно, вы слышали или читали о нем, наблюдали за тем, как ваши друзья и родственники пользуются этим приложением на своих смартфонах, или же просто видели интересные видео с логотипом TikTok в различных социальных сетях.

Говоря простыми словами, TikTok – платформа для создания коротких видеороликов. Согласно отчету Sensor Tower, количество скачиваний TikTok превысило 1 миллиард раз. Такая популярность обеспечена тем, что в TikTok каждый может без смущения выразить свои искренние эмоции и поделиться своим уникальным опытом: от спортивных достижений до кулинарных рецептов, от забавных видео с питомцами до бьюти-советов.

Лучшим подтверждением этого может послужить такая уникальная составляющая TikTok как челленджи, которые отлично демонстрируют все многообразие данной платформы. Предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них:
  • Эко-челленджи: #сохраниклимат, #защитникприродыТикТок, #petbff
  • Мода: #цветныенаряды
  • Путешествия: #tiktoktravel
  • Кулинария: #готовимвместе, #вкусныйчеллендж
  • Спорт: #ботлбатл, #теловдело

    • Больше челленджей вы можете найти в разделе «Интересное» в приложении TikTok.

    По мере того, как все больше людей присоединяются к сообществу TikTok, становится очевидно, что TikTok - это новый тренд. И если вы хотите стать его частью, то сейчас самое время сделать это. Ниже вы найдете несколько советов, которые помогут вам сделать первые шаги в TikTok:

    С чего начать?

    1. Скачайте приложение в Google Play или App Store. Создайте новый аккаунт, либо используйте существующий в Facebook, Instagram, Twitter или Gmail.

    2. Чтобы изменить информацию в профиле, нажмите на иконку «Я» в нижнем правом углу. Если вы хотите изменить имя, описание, добавить фото или видео в профиль, нажмите на «Изменить Профиль» Совет: чтобы привлечь аудиторию, лучше выбрать короткое, но запоминающееся имя. Простота – залог успеха.

    3. Чтобы создать видео в TikTok, нажмите кнопку «+», которая находится в центре внизу экрана. Вы сможете найти много интересных инструментов, которые помогут вам создать яркое уникальное видео. Вот некоторые из них:
  • «Клипы». Снимите несколько видео и соберите их вместе в одно яркое видео.
  • Скорость. Сделайте видео со слоу-моушн.
  • Стикеры и эффекты. Используйте их для того, чтобы сделать ваши видео еще более яркими. Также вы можете использовать специальные стикеры для котов и собак: снимите видео в паре со своими питомцами.
  • Выберете звук. Добавьте песню, которая идеально дополнит ваше видео. Если песня не приходит вам на ум, вы можете просмотреть предложенные плейлисты.
  • Звуковые эффекты. Новейший инструмент TikTok, который поможет вам изменить ваш голос на видео.
    • Кроме того, недавно TikTok запустил обучающую программу TikTok Универ в России – серию образовательных видео о том, как с помощью ТikTok можно создавать уникальный увлекательный контент, используя огромный выбор инструментов. Если вы не знаете, с чего начать, предлагаем вам несколько идей для вашего первого видео в TikTok:
  • Создайте дуэт. Дуэтные видео позволяют вам разделить экран с другим пользователем TikTok, даже со знаменитостью.
  • Видео с животными. Все любят животных. Плюс, это шанс сделать вашего питомца звездой TikTok.
  • Челленджи. Просто откройте раздел «Интересное» и присоединитесь к челленджу, который привлекает вас больше всего или создайте свой собственный.


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