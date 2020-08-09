TikTok ответила на указа президента США Трампа.

TikTok опубликовала официальное заявление по поводу указа президента США Трампа.

В своем заявлении TikTok выразил шок по поводу исполнительного распоряжения, которое, по его утверждениям, было издано без соблюдения надлежащей правовой процедуры.

Компания TikTok также добавила, что в течение почти года добросовестно взаимодействовала с правительством США, чтобы найти конструктивное решение, но правительство США демонстрирует со своей стороны отсутствие надлежащей правовой процедуры или соблюдения закона. Правительство США не обращало внимания на факты и пыталось помешать переговорам между частными компаниями.

Юристы компаний TikTok заявили, что будут продолжать использовать все доступные средства правовой защиты, чтобы гарантировать соблюдение законности и справедливое отношение к компании и ее пользователям. Также компания заявила, что данные пользователей никогда не передаются правительству Китая и не подвергаются цензуре по ее запросу. На сегодняшний день компания Microsoft намеревается приобрести подразделения TikTok в США.
Комментарии и отзывы TikTok
Обзоры:
Новости:
NVIDIA приобретет ARM в ближайшие недели

Согласно сообщению Bloomberg, Nvidia в настоящее время проводит предварительные консультации по приобрете...
TikTok ответила на указа президента США Трампа.

TikTok опубликовала официальное заявление по поводу указа президента США Трампа. ...
Обзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офисаОбзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офиса
Обзор LEXAND LUV-2000. Ультрафиолетовая лампаОбзор LEXAND LUV-2000. Ультрафиолетовая лампа
Обзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесосОбзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесос
Обзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюденияОбзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюдения
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300UОбзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300U
OnePlus 8Т Pro McLaren Edition не будет ...
OnePlus 8Т Pro McLaren Edition не будет Печальная новость для тех, кто ждал от компаний OnePlus и McLaren новый эксклюзивный смартфон. Как сообща...
Смартфон Poco M2 Pro выпустили в Китае...
Смартфон Poco M2 Pro выпустили в КитаеКомпания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Poco M2 Pro, который был представлен на прошлой н...
Стартуют продажи мешковых и контейнерных...
Стартуют продажи мешковых и контейнерныхТеперь Candy можно доверить всю заботу о доме, и мы с гордостью её обеспечим», – прокомментировал руковод...
5 спортивных товаров, которые выгодно по...
5 спортивных товаров, которые выгодно поЛето - самое время заняться спортом, особенно после месяцев самоизоляции. В этой статье мы расскажем о то...
ZTE анонсировала новый смартфон ZTE Axon...
ZTE анонсировала новый смартфон ZTE AxonZTE выпустила новую версию смартфона Axon 11. Смартфон ZTE Axon 11 4G получил новый процессор Helio P70, ...
Представлена плата с Wi-FI модулем ASUS ...
Представлена плата с Wi-FI модулем ASUS Компания ASUS планирует выпустить несколько вариантов M-ATX плат нового чипсета. Рассмотрим одну из них. ...
Представлен новый убийца флагманов Poco ...
Представлен новый убийца флагманов Poco Бренд Poco (принадлежит Xiaomi) представил смартфон F2 Pro, который вполне можно назвать убийцей флагмано...
Флагман Sony Xperia 1 II не поддерживает...
Флагман Sony Xperia 1 II не поддерживаетНедавно флагманский смартфон Sony Xperia 1 II появился в продаже, и первые пользователи столкнулись с неп...
MSI выпустила игровой монитор с частотой...
MSI выпустила игровой монитор с частотойMSI выпустила сверхширокий игровой монитор диагональю 30 дюймов. MSI Optix MAG301CR разработан для киберс...
Honor X10 5G официально представили...
Honor X10 5G официально представилиНекоторое время назад мы узнали много интересной информации о новом гаджете под названием Honor X10 5G, в...
AirPods следующего поколения оснастят да...
AirPods следующего поколения оснастят даБлагодаря поддержке множества функций в умных часах Apple Watch, компания Apple планирует добавить некото...
Samsung Galaxy Fold 2 скоро отправится в...
Samsung Galaxy Fold 2 скоро отправится вНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о новом планшете Samsung Galaxy Fold 2,...
Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК
Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией
Лучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D KitЛучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D Kit
Обзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашотОбзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашот
Обзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor