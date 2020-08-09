TikTok ответила на указа президента США Трампа.

TikTok опубликовала официальное заявление по поводу указа президента США Трампа.

В своем заявлении TikTok выразил шок по поводу исполнительного распоряжения, которое, по его утверждениям, было издано без соблюдения надлежащей правовой процедуры.

Компания TikTok также добавила, что в течение почти года добросовестно взаимодействовала с правительством США, чтобы найти конструктивное решение, но правительство США демонстрирует со своей стороны отсутствие надлежащей правовой процедуры или соблюдения закона. Правительство США не обращало внимания на факты и пыталось помешать переговорам между частными компаниями.

Юристы компаний TikTok заявили, что будут продолжать использовать все доступные средства правовой защиты, чтобы гарантировать соблюдение законности и справедливое отношение к компании и ее пользователям. Также компания заявила, что данные пользователей никогда не передаются правительству Китая и не подвергаются цензуре по ее запросу. На сегодняшний день компания Microsoft намеревается приобрести подразделения TikTok в США.