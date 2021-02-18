Тонкий ИБП Ippon Smart Winner II 1U скоро поступит в продажу

Производитель источников бесперебойного питания Ippon представил новую модель Smart Winner II 1U. ИБП Smart Winner II 1U разрабатывался для защиты рабочих станций, серверов и сетевого оборудования.

Ippon Smart Winner II 1U построен на основе линейно-интерактивной технологии с чистым синусоидальным сигналом на выходе. Устройство защищает оборудование от проблем с электропитанием, проседание, выбросы и перебои напряжения, помехи в форме питающего сигнала и от полного отключение электроэнергии.

Серия Smart Winner II 1U представлена в двух вариантах, мощностью 1150 и 1550 ВА. ИБП оснащен ЖК-дисплеем, на который выводится информация о работе источника, а также есть USB-порт и шесть разъемов с питанием. Тонкий корпус ИБП выполнен из металла, и его можно встроить в 19-дюймовую стойку.

Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 1U скоро поступит в продажу.