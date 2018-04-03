Топ-3 полезных программы для андроид: браузер, навигатор и пульт.

2018-04-03, Автор - Ленар Хайруллин; [64]

Приложений, для мобильных устройств на платформе Андроид, множество. Часть из них просто необходима, часть полезна от случая к случаю, и масса малополезных программ. Бывает, владельцы мобильных устройств пользуются своим гаджетом продолжительное время, но дальше чем звонить и смотреть погоду не идут. Плохо ли это? Нет. В то же время, существуют простые в использовании программы на андроид, которые могли бы принести пользу и сэкономить время.

В другом случае, вледелец не успел еще разобраться с элементарными функциями своего смартфона, как уже забил всю память устройства всевозможными приложениями... Некоторые из которых, он откроет всего один раз. Трудно выбрать, какое приложение самое интересное в данный момент. Но существуют рейтинги скачиваний, по которым можно определить самые популярные программы для андроид.

Opera Mini для андроид

Удобный и быстрый браузер для мобильных устройств на платформе андроид. Главное преимущество – высокая скорость. Функции блокировки рекламы и сжатия контента позволяет загружать вебсайты без задержки, даже при медленном соединении.

Разработчики постарались, чтобы браузер имел максимальное удобство. Результаты очевидны:

  • Полная блокировка рекламы
  • Улучшенная функция загрузки видео и аудио
  • Панель уведомлений
  • Экономия трафика, для тех у кого есть ограничения передачи данных
  • Приватность просмотра

Эти и многие другие полезные функции делают Opera Mini новой версии лидером по количеству скачиваний.

Навител Навигатор GPS & Карты

Популярная программа на андроид, за счёт понятного интерфейса, совместимости со всеми устройствами и большой навигационной точности. Приложение впечатляет высокой скоростью. Даже на слабых телефонах или планшетах информация загружается очень быстро. Для постановки маршрута требуется только задать адрес в поисковой строке. Всё остальное Навител сделает самостоятельно.
Построение маршрута осуществляется буквально за секунды, с указанием самого короткого пути. Во время движения, приложение будет оповещать о месте нахождения, куда необходимо свернуть и где конечная точка.

Помимо точной карты с указанием номеров домов и названия улиц, Навител показывает дополнительные объекты – ближайшие банкоматы, аптеки, места общественного питания, АЗС.
Ещё одна полезная функция – указание расположения дорожных камер, постов ГАИ, информация о пробках и авариях.
Навигатор доступен для бесплатного скачивания. Очень полезное приложение, как для водителя, так и для пешехода.

BlueIR - универсальный пульт

Уникальное приложение, позволяющее дистанционно управлять домашней техникой. Главное условие – наличие в управляемых устройствах инфракрасного или ультразвукового модуля. С его помощью можно совершать нужные манипуляции с ноутбуком, планшетом, телевизором. В приложении собраны свойства более 1000 пультов.

Дополнительные полезные функции:

  • вводное обучение
  • блокировка помех
  • распознавание голоса – даёт возможность давать голосовые команды
  • передача данных с одного устройства на другое.

Скачать программы на андроид можно полностью бесплатно, не перегружая память устройства. К тому же, функционал Навител и BlueIR доступен и в оффлайн-режиме.


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