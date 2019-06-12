Торговая война США с Китаем вряд ли приведет к росту цен на продукцию Apple — Тим Кук

Глава Apple Тим Кук дал интервью изданию CBS News, во время которого журналисты поинтересовались его мнением насчет торговой войны между США и Китаем.

Аналитики уверены, что введение пошлин приведет к повышению цен на продукцию Apple. Однако Тим Кук с ними не согласен. По его словам, торговая война США с Китаем не должна никак повлиять на компанию, а стоимость гаджетов вряд ли повысится.

Но Тим вряд ли учел при этом приверженность китайцев отечественным производителям. Напомним, после введения санкций в отношении Huawei в Китае устроили бойкот Apple: компании поощряют сотрудников, которые покупают технику Huawei, а интернет-пользователи призывают отказаться от айфонов.