Toshiba Memory приобретает бизнес Lite-On

Корпорация Toshiba Memory Holdings Corporation, которая переименовывается в Kioxia Holdings Corporation, объявила сегодня о подписании окончательного соглашения с технологической корпорацией LITE-ON о приобретении бизнеса Solid State Drive (SSD). Цена покупки составляет 165 миллионов долларов США. Ожидается, что сделка будет завершена к первой половине 2020 года и подлежит обычным корректировкам при закрытии и одобрению регулирующих органов.

LITE-ON является тайваньским поставщиком оптоэлектроники, накопителей, полупроводников и других устройств. Toshiba Memory и LITE-ON разделяют стремление к качеству, инновациям и совершенству производства. Обладая культурным взаимодействием и проверенным опытом LITE-ON в области твердотельных накопителей для персональных компьютеров и центров обработки данных, Toshiba Memory видит в этом приобретении способ значительно укрепить свой бизнес в сфере твердотельных накопителей.

Toshiba Memory будет использовать ведущие инновации LITE-ON для усиления своей лидерской позиции на рынке твердотельных накопителей.