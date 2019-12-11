Toshiba анонсировала новую линейку жестких дисков

Toshiba DT02-V - это жесткие диски для наблюдения объемом до 6 ТБ. Жесткие диски серии DT02-V будут предлагать модели объемом 2 ТБ, 4 ТБ и 6 ТБ. Производительность DT02-V обеспечивает скорость передачи до 185 МБ/с. Они рассчитаны на 600 000 циклов загрузки/выгрузки при сроке службы в один миллион часов.

Жесткие диски DT02-V формата 3,5 дюйма и имеют 128 МБ кэш-памяти и используют интерфейс SATA 6 ГБ/с. По сравнению с жесткими дисками MD04ABA-V предыдущего поколения от Toshiba жесткие диски DT02-V работают на более высоких скоростях и с более низким уровнем энергопотребления. HDD диск может записывать до 32 камер одновременно при режиме работы 24 на 7.