Toshiba делится на три отдельные компании в рамках новой стратегической реорганизации

Captor Sheba в этом месяце объявила, что ее компания будет разделена на три отдельные автономные компании в рамках нового стратегического плана реорганизации. Эти три новые компании примут форму Infrastructure Service Co., в которую входят подразделения Toshiba Energy Systems & Solutions, Infrastructure Systems & Solutions, Building Solutions, Digital Solutions и Battery; Device Co., в состав которой входит подразделение электронных устройств и решений для хранения данных Toshiba.

Разделение приведет к созданию двух различных компаний с уникальными бизнес-характеристиками, которые будут лидерами в своих отраслях в обеспечении углеродной нейтральности и устойчивости инфраструктуры (Infrastructure Service Co.), а также в поддержке развития социальной и ИТ-инфраструктуры (Device Co.). Разделение позволяет каждому бизнесу значительно повысить свою направленность и способствовать более гибкому принятию решений и более экономичной структуре затрат. Таким образом, обе компании будут иметь гораздо лучшие возможности для извлечения выгоды из своих отличных рыночных позиций, приоритетов и факторов роста для обеспечения устойчивого прибыльного роста и повышения акционерной стоимости.
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