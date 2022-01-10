Toshiba демонстрирует существенное улучшение производительности записи на жесткий диск с помощью MAS-MAMR

Toshiba Group объявила о первой в мире демонстрации повышения производительности записи на жесткий диск с помощью технологии магнитной записи нового поколения с переключением с помощью микроволн — магнитной записи с помощью микроволн (MAS-MAMR). Демонстрация подтверждает, что эта технология обеспечивает значительный прирост емкости хранения и теперь Toshiba стремится к скорейшей коммерциализации жестких дисков емкостью более 30 ТБ.

Toshiba прилагает значительные усилия в области исследований и разработок MAMR, революционной технологии, повышающей плотность записи на жесткие диски. В 2021 году компания начала отгрузку жестких дисков емкостью 18 ТБ, в которых применяется технология Flux Control MAMR (FC-MAMR), в которой для облегчения записи используются генераторы вращающего момента. Ожидается, что MAS-MAMR улучшит плотность записи по сравнению с FC-MAMR за счет локального воздействия микроволн на записывающий носитель. Однако на практике это не было доказано до недавней демонстрации.

Чтобы доказать принципиальное превосходство MAS-MAMR, Toshiba продвигала его разработку вместе с Showa Denko KK (SDK), производителем жестких дисков, и TDK Corporation (TDK), производителем головок жестких дисков. Это трехстороннее сотрудничество недавно принесло плоды в виде демонстрации улучшенных характеристик записи MAS-MAMR.