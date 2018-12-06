Toshiba готовит жесткие диски с гелием на 12 и 14 Гб

Компания Toshiba представила жёсткие диски NAS N300 на 12ТБ и X300 Performance на 14 ТБ. В новых 3,5-дюймовых жёстких дисках используется гелий, что увеличивает емкость и снижает энергопотребление. Используется технология лазерной сварки и особая конструкция корпуса, которая полностью исключают утечку газа. Новинки работают на скорости 7200 оборотов в минуту и оснащены буфером на 256 МБ.

Также в них установлена фирменная система, Toshiba Stable Platter Technology, для снижения вибрации. Скорость чтения составляет до 253 МБ/сек и до 260 МБ/сек для старшей. Оба устройства рассчитаны на круглосуточную работу и получили трёхлетнюю гарантию. Они предназначены для высокопроизводительных задач, их можно использовать в масштабируемых RAID-системах. В продаже новые накопителей появятся в этом месяце.