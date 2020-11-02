Toshiba обновила жесткие диски серии MG08-D

Toshiba обновила жесткие диски серии MG08-D, которые предназначаются для широкого спектра задач, для анализа данных, серверов, хранения и архивирования файлов больших объемов. Серия MG08-D представлена объемом 4 ТБ, 6 ТБ и 8 ТБ с интерфейсами SATA и SAS. Кроме того, жесткие диски поддерживают функциональную совместимость plug-and-play для приложений.

Жесткие диски основаны на новой механической конструкции 7-го поколения. Она призвана обеспечить лучшую энергоэффективность, чем в предыдущем поколении. Форм-фактор дисков 3,5 дюймов, скорость шпинделя составляет 7200 об/мин, а скорость передачи данных до 243 мб/с. Среднее время безотказной работы 2,0 миллиона часов. Ожидается, что жесткие диски Toshiba MG08-D поступят в продажу в первом квартале 2021 года.
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