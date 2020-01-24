Toshiba представила SSD с собственным контроллером памяти

RC500 представлен в двух версиях, емкостью 250 Гб и 500 Гб. Накопитель использует новейший 96 слойный 3D TLC NAND BiCS4 в сочетании с собственным 4-x канальным контроллером Toshiba, детали которого найти крайне сложно. RC500 представляет форм-фактор M.2 2280 и имеет интерфейс PCIe 3.0 Gen3 x4 NVMe.

Производитель гарантирует скорость чтения до 1700 Мб/с, но скорости записи отличаются. Для 250 Гб версии этот показатель равен 1200 Мб/с, а для 500 Гб версии до 1600 Мб/с. Кэш-память накопителей составляет 512 мб DDR4 2400 МГц. Накопитель объемом 500 Гб потребляет около 3,9 Вт в активном режиме.

Стоимость накопитель не известна. На данный момент в России их нет, производитель предоставляет 5 летнюю гарантию.