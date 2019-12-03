Toshiba представила две новые модели HDD емкостью 4 и 6 ТБ

Новые жесткие диски имеют двойной размер буфера, который был увеличен с 64 МБ до 128 МБ. Они являются более тихими и более энергоэффективными по сравнению с предыдущими моделями в линейке. Модель Toshiba P300 4 ТБ уже доступна для покупки, а модель емкостью 6 ТБ ожидается в продаже в первом квартале 2020 года.

Серия P300 имеет конструкцию двухступенчатого привода, приводы защищены от повреждений при транспортировке. Еще одной ключевой особенностью приводов является встроенный датчик удара, который защищает данные во время работы. Эти функции служат для снижения механической нагрузки при одновременном повышении производительности для удовлетворения потребностей настольных ПК, рабочих станций и игровых платформ.