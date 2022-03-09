Toshiba представила жесткие диски Pro Series N300 и X300

Компания Toshiba America Electronic Components, сегодня объявила о выпуске двух новых продуктов. Жесткие диски N300 Pro и X300 Pro — отличные устройства для владельцев бизнеса и творческих профессионалов, которым нужен жесткий диск, обеспечивающий высокую производительность и надежность. Оба жестких диска имеют емкость до 18 ТБ при рабочих нагрузках до 300 ТБ в год и имеют ограниченную 5-летнюю гарантию.

N300 Pro предлагает емкости 4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ, 12 ТБ, 14 ТБ, 16 ТБ и 18 ТБ — со скоростью вращения 7200 об/мин и технологией CMR. Диск предназначен для работы в среде NAS, работающей круглосуточно и без выходных, поддерживает до 24 отсеков для дисков, имеет встроенный датчик RV для снижения вибрации при вращении и рассчитан на MTTF 1,2 млн часов. N300 Pro создан для сетевых хранилищ для высокоинтенсивных рабочих нагрузок и оптимизированных для RAID систем NAS с количеством отсеков до 24 и отлично подходит для средних и крупных предприятий. Все модели X300 Pro имеют среднее время безотказной работы 1,0 млн часов и созданы для ресурсоемких приложений творческих профессионалов и любителей игровых ПК.
Комментарии и отзывы Toshiba Pro Series N300
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