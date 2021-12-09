Toshiba представляет новые жесткие диски NAS серии MN09 емкостью 18 ТБ

MN09 - это 9-дисковый запечатанный гелием накопитель для традиционной магнитной записи (CMR), в котором используется новая инновационная технология Toshiba для магнитной записи с микроволнами (FC-MAMR) с контролем потока. FC-MAMR увеличивает емкость CMR до 18 ТБ и обеспечивает повышенную плотность на пластину по сравнению с предыдущими моделями. MN09 - это 3-е поколение, использующее новаторскую 9-дисковую механическую конструкцию Toshiba с гелиевым уплотнением. MN09 разработан для круглосуточной работы без выходных и рассчитан на рабочую нагрузку 180 ТБ/год. 3,5-дюймовый накопитель NAS поддерживает до восьми отсеков для дисков.