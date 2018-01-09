Toshiba выпускает новый RC100 NVMe SSD

Toshiba анонсировала свой SSD RC100 NVMe, SSD RC100 NVMe будет использовать 64-слойную трехцилиндровую ячейку (трехуровневую ячейку) BiCS FLASH и встроенный SSD-контроллер в одном пакете.Toshiba заявляет, что SSD-накопители RC100 объединяют технологию буфера памяти хоста (HMB) для чтения до 1,620 Мбайт / с и 1,130 МБ / с при последовательной скорости передачи данных / записи и до 160 000 и 120 000 случайных IOPS для чтения / записи без необходимости использования DRAM на борту. RC100 будет доступен в форм-факторе 2242 (22 x 24 мм) и будет иметь объем 120 ГБ, 240 ГБ и 480 ГБ. Кроме того, Toshiba предоставит 3-летнюю гарантию на все модели.