Toshiba запускает жесткий диск серии MG08 объемом 16 ТБ

Toshiba анонсировала свою новую серию жестких дисков MG08, объем самого большого накопителя достигает 16 ТБ. Это не первый жесткий диск на 16 ТБ. В конце прошлого года компания Seagate объявила о выпуске жесткого диска емкостью 16 ТБ, но в нем использовалась запатентованная технология компании HAMR - магнитная запись с тепловым воздействием.

Компания Toshiba использует обычную магнитную запись. Другими словами, не нужно модного лазерного нагрева. Привод также гелиевый. Жесткие диски MG08 предназначены для корпоративного использования. Модель объемом 16 ТБ выпускается в стандартном 3,5-дюймовом форм-факторе, вращается со скоростью 7200 об/мин и доступна с поддержкой SATA и SAS.