ToughArmor представила адаптер MB839SP-B для 2.5 дюймовых накопителей

Адаптер ToughArmor MB839SP-B использует стандартный интерфейс PCIe 2.0. ToughArmor MB839SP-B полностью поддерживает горячую замену диска со съемным лотком.

ToughArmor MB839SP-B представляет металлическую конструкцию которая обеспечивает максимальную защиту устройства и долгий срок службы. Док-станция совместима с полноразмерными слотами PCIe x PCIe x4, PCIe x8 и PCIe x16. Производитель использовал встроенный антивибрационный механизм для снижения шума.

Конструкция имеет вентиляционные отверстия для рассеивания тепла. Стоимость адаптера ToughArmor MB839SP-B составляет 64.99 долларов.