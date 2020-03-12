ToughArmor представила адаптер MB839SP-B для 2.5 дюймовых накопителей

2020-03-12, Автор - Ramil; Продукт - ToughArmor MB839SP-B; [89]
Адаптер ToughArmor MB839SP-B использует стандартный интерфейс PCIe 2.0. ToughArmor MB839SP-B полностью поддерживает горячую замену диска со съемным лотком.

ToughArmor MB839SP-B представляет металлическую конструкцию которая обеспечивает максимальную защиту устройства и долгий срок службы. Док-станция совместима с полноразмерными слотами PCIe x PCIe x4, PCIe x8 и PCIe x16. Производитель использовал встроенный антивибрационный механизм для снижения шума.

Конструкция имеет вентиляционные отверстия для рассеивания тепла. Стоимость адаптера ToughArmor MB839SP-B составляет 64.99 долларов.

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