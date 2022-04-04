Toyota сообщает, что продала более 20 миллионов электрифицированных автомобилей по всему миру.

В своем ежемесячном отчете о продажах Toyota объявила, что продала более 20 миллионов электрических и гибридных автомобилей. В эту цифру входят гибриды, подключаемые гибриды, электромобили на топливных элементах и ​​аккумуляторах. Также включены электрифицированные автомобили дочерних брендов, таких как Daihatsu и Hino.

По оценкам компании, клиенты, управляющие ее электромобилями, сэкономили около 160 миллионов метрических тонн выбросов CO2 и около 65 миллионов килолитров бензина. Другие недавние рекорды включают количество автомобилей, проданных за пределами Японии за месяц, которое в феврале достигло 620 360 по брендам Toyota. Несмотря на постоянную нехватку запчастей, в этом месяце компания также произвела рекордное количество автомобилей за пределами Японии. В заявлении Toyota пообещала продолжить разработку новых электромобилей, но не сообщила никаких подробностей. Первым полностью электрическим автомобилем бренда станет внедорожник bz4x , который должен появиться в этом году.