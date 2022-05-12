Toyota заявила, что будет производить детали для электромобилей в Индии

Toyota планирует превратить Индию в центр производства запчастей для электромобилей, чтобы удовлетворить спрос, а также для экспорта в Японию.

По словам Викрама Гулати, исполнительного вице-президента Toyota Kirloskar Motor, автопроизводитель планирует начать с производства электронных приводов или деталей для электрических силовых агрегатов, используемых в различных типах электромобилей, включая аккумуляторные электромобили, подключаемые гибриды и другие гибридные модели. Основная часть инвестиций в Индии будет сделана местным подразделением Toyota, Toyota Kirloskar Motor и Toyota Kirloskar Auto Parts (TKAP), совместным предприятием Toyota Motor, Aisin Seiki и Kirloskar Systems. Крупнейший в мире автопроизводитель заявил в декабре, что планирует инвестировать 70 миллиардов долларов в электрификацию своих автомобилей к 2030 году, включая разработку аккумуляторных электромобилей, поскольку он догоняет мировых автопроизводителей, инвестирующих миллиарды долларов в переход на электромобили.
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