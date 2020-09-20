Трамп одобрил сделку между Oracle и TikTok

Сделка между Bytedance и Oracle о сохранении одинаковости TikTok в Соединенных Штатах была одобрена президентом США Дональдом Трампом, чуть более чем за день до того, как доступ к приложению был бы ограничен в Соединенных Штатах.

Президент США Дональд Трамп дал добро на сделку, по которой Oracle и Walmart будут сотрудничать для управления операциями TikTok в США.

«Я благословил эту сделку», – сказал Трамп на южной лужайке Белого дома, сообщает CNBC. «Если они это сделают, это прекрасно, если они этого не сделают, это тоже нормально. Я одобрил сделку в концепции».

Согласно указу правительства, TikTok и WeChat должны были быть заблокированы в воскресенье, 20 сентября, якобы по соображениям национальной безопасности, хотя теперь это, похоже, относится только к WeChat.
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