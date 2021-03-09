Transcend MTE240S представлен емкостью 500 ГБ и 1 ТБ

Transcend анонсировала твердотельный накопитель MTE240S. Он представлен в форм-факторе M.2-2280. Накопитель предлагает объем памяти 500 ГБ и 1 ТБ. Новинки отличаются надежностью и долговечностью.

Благодаря использованию интерфейса PCI Express Gen4 x4, поддерживаемого новейшим стандартом NVMe, флэш-памяти 3D NAND, 4-канального контроллера и кеш-памяти DRAM, твердотельный накопитель MTE240S обеспечивает превосходную скорость передачи данных, которая легко превосходит конкурентов.

Версия на 500 ГБ предлагает скорость чтения до 3800 мб/с, а скорость записи до 2800 мб/с. В свою очередь, накопитель с 1 ТБ памяти обеспечивает скорость последовательного чтения до 3800 мб/с и до 3200 мб/с последовательной записи. На накопители распространяется 5 лет гарантии от производителя. Transcend MTE240S имеет ультратонкий графеновый радиатор для эффективного охлаждения.

Цену на модели компания не раскрывает.