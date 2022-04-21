Transcend представил карту расширения JetDrive Lite 330 емкостью 1 ТБ

Transcend, ведущий бренд цифровых хранилищ и мультимедийных продуктов, выпустил карту расширения JetDrive Lite 330 емкостью 1 ТБ, предназначенную исключительно для MacBook Pro 2021 года. Ее миниатюрный дизайн и высокая емкость позволяют мгновенно увеличить объем памяти MacBook Pro.

Последние модели MacBook Pro, выпущенные в 2021 году, оснащены слотом для SD-карт, что соответствует пожеланиям потребителей. Карта расширения Transcend JetDrive Lite 330 легко интегрируется с MacBook, предлагая потребителям еще один доступный вариант расширения внутренней памяти своего Mac. Накопитель JetDrive Lite 330 с высококачественной флэш-памятью NAND обеспечивает безупречную скорость чтения/записи до 95/75 МБ/с. Потребители могут выбирать из нескольких емкостей от 128 ГБ до 1 ТБ в зависимости от своих потребностей, что идеально подходит для резервного копирования Time Machine и библиотек iTunes. На внутреннем диске можно сэкономить больше места для 3D-рендеринга, графического дизайна или разработки программного обеспечения.

Изготовленный с использованием технологии COB (чип-на-плате), JetDrive Lite 330 устойчив к воде, пыли и ударам, обеспечивая дополнительную защиту данных, хранящихся внутри. Предоставляется бесплатно загружаемый программный инструмент RecoveRx, помогающий пользователям вернуть удаленные файлы. Помимо MacBook Pro 2021, JetDrive Lite 330 также поддерживает MacBook Pro (Retina) 13 дюймов (конец 2012 — начало 2015). Вся серия прошла строгую проверку надежности и испытания на совместимость, на которые распространяется пятилетняя ограниченная гарантия.