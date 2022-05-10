Transcend представил промышленные твердотельные накопители 3D NAND с кэш-памятью DRAM

Transcend выпустила 112-слойные твердотельные накопители 3D NAND промышленного класса с кэш-памятью DRAM. Выдающиеся скорости и выносливость готовы обслуживать рынки связи 5G и AIoT, поскольку цифровая трансформация продолжается быстрыми темпами.

Твердотельные накопители Transcend оснащены высококачественной 112-слойной флэш-памятью и кэш-памятью DRAM, которая временно хранит данные, сокращая время обработки данных и увеличивая скорость произвольного чтения. Поскольку доступ к данным можно получить в кэше DRAM, а не во флэш-памяти, количество записываемых флэш-памяти NAND уменьшается, что продлевает срок службы флэш-памяти и увеличивает срок службы накопителя. Накопители поставляются с интерфейсами PCIe и SATA III 6 Гбит/с, охватывая различные форм-факторы, включая 2,5-дюймовые M.2, mSATA и полутонкие типы. С 3K циклами P/E и емкостью до 4 ТБ, Твердотельные накопители способны работать в расширенном диапазоне температур (от -20°C до 75°C). Доступны модели с широким диапазоном температур (от -40°C до 85°C) для работы в суровых промышленных условиях.

Transcend использует флэш-память мировых поставщиков. Передовые производственные процессы и технология оптимизации встроенного ПО обеспечивают более высокую надежность и целостность данных. Это включает в себя Corner Bond, 30-микродюймовый золотой палец, механизм ECC, динамическое тепловое регулирование и т. д. Кроме того, Transcend Control Center, эксклюзивно разработанный программный инструмент, помогает предприятиям эффективно управлять периферийными устройствами хранения в масштабе, продвигая промышленные инновации.

Являясь ведущим брендом встраиваемых устройств хранения данных, развивающимся в индустрии хранения данных уже более трех десятилетий, Transcend обслуживает клиентов с помощью профессиональной группы исследований и разработок и глобальной службы технической поддержки. Производство Transcend базируется в Тайване, поэтому компания Transcend продолжает осуществлять строгий контроль качества и управление жизненным циклом продукции, чтобы предоставлять надежные решения для хранения данных.