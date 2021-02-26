Transcend представила SSD-накопитель SSD530K

Накопитель SSD530K построен на основе высококачественной флеш-памяти BiCS4 3D NAND с 96 слоями. Благодаря применению SLC-режима, SSD530K способен выдержать до 100 тысяч циклов записи/стирания. Transcend SSD530K способен работать в диапазоне температурного режима от -20°C до 75°C. В SSD530K есть встроенная функция исправления ошибок LDPC ECC, а также другие технологии: Global Wear-Leveling, Garbage Collection, S.M.A.R.T., TRIM, NCQ, позволяющие добиться увеличения срока службы и повышения стабильности работы.
Transcend SSD530K представлен в вариантах 64 ГБ и 128 ГБ с трехлетней гарантией.