Transcend представила SSD-накопитель SSD530K. Он использует интерфейс SATA III 6 Гбит/с и кэш DRAM. Устройство обеспечивает высокую скорость чтения и записи, 560 и 490 мб/с соответственно. SSD530K демонстрирует производительность до 88 000 IOPS при операциях случайного чтения и записи файлов для блоков данных объемом 4К.

Накопитель SSD530K построен на основе высококачественной флеш-памяти BiCS4 3D NAND с 96 слоями. Благодаря применению SLC-режима, SSD530K способен выдержать до 100 тысяч циклов записи/стирания. Transcend SSD530K способен работать в диапазоне температурного режима от -20°C до 75°C. В SSD530K есть встроенная функция исправления ошибок LDPC ECC, а также другие технологии: Global Wear-Leveling, Garbage Collection, S.M.A.R.T., TRIM, NCQ, позволяющие добиться увеличения срока службы и повышения стабильности работы.

Transcend SSD530K представлен в вариантах 64 ГБ и 128 ГБ с трехлетней гарантией.