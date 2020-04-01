Transcend представила карты microSD с память SLC NAND Flash Transcend USD230I

2020-04-01, Автор - Ramil; Продукт - Transcend USD230I; [74]
Карта Transcend USD230I представлена в версиях от 2 Гб и до 64 Гб. Производитель гарантирует, что карты смогут работать при температурах от от -40 °C до 85 °C. Скорость чтения указана до 100 МБ/с. Карты поддерживают запись со скоростью до 70 МБ/с. Transcend заявила, что карты предназначены для промышленного использования.

Transcend USD230I используют флеш-память SLC NAND. Пользователи могут записывать до 5800 терабайт до того, как карта MicroSD из выйдет из строя. Карты имеют встроенную функцию ECC (код исправления ошибок), а также функцию SMART - обе функции увеличивают срок службы и надежность карт.

Комментарии и отзывы Transcend USD230I
Обзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушникиОбзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушники
Лучшие наушники для дома. Philips SHE3550Лучшие наушники для дома. Philips SHE3550
Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей
Рейтинг робот-пылесосов 2020 года. Xiaomi Mi Robot Vacuum CleanerРейтинг робот-пылесосов 2020 года. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner
Обзор Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse (GMO-LVT-WDOOBK-01). Флагманская игровая мышкаОбзор Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse (GMO-LVT-WDOOBK-01). Флагманская игровая мышка
Доступен новый драйвер NVIDIA GeForce Ga...
Доступен новый драйвер NVIDIA GeForce GaКомпания NVIDIA выпустила обновление версии 442.50 драйвера GeForce Game Ready. Драйвер предлагает поддер...
Представлен компактный ПК Kontron KBox B...
Представлен компактный ПК Kontron KBox BКомпания Kontron пополнила ассортимент компактных ПК моделью KBox B-202-CFL, которая ориентирована на отр...
Весенняя презентация Apple назначена на ...
Весенняя презентация Apple назначена на Похоже, что компания Apple решила не отказываться от проведения своей традиционной весенней конференции, ...
Компания Memblaze анонсировала NVMe нако...
Компания Memblaze анонсировала NVMe накоНакопитель Memblaze PBlaze5 920 основан да 96-слойной памяти eTLC NAND. Серии накопителей PBlaze5 920 пре...
Бесплатная программа для создания и расп...
Бесплатная программа для создания и распДля объединения многочисленных файлов в единый файл без потерь, используются программы архиваторы. Это об...
Компания Samsung получила контракт на пр...
Компания Samsung получила контракт на прМногие не знают, но Samsung является не только мировым лидером на рынке смартфонов и других электронных у...
Sharkoon анонсирует аксессуары для гейме...
Sharkoon анонсирует аксессуары для геймеSharkoon анонсировала новые продукты и утверждает что они будут по разумной цене. Рюкзак Sharkoon изготов...
В России стартуют продажи смартфона Huaw...
В России стартуют продажи смартфона HuawСегодня стало известно, что совсем скоро в России начнутся продажи смартфона Huawei P30 Pro в новом цвете...
Смартфон OnePlus 8 Pro получит очень ярк...
Смартфон OnePlus 8 Pro получит очень яркАвторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился подробностями о топовом смартфоне OnePlus 8 Pro, который еще...
Линейка смартфонов Samsung Galaxy S20 с ...
Линейка смартфонов Samsung Galaxy S20 с На фотографи...
Sony приостанавливает обновление Android...
Sony приостанавливает обновление AndroidПользователи, которые имеют на руках смартфоны Xperia XZ3 и XZ2, после обновления ОС Android 10 столкнули...
Honor Play 9A бюджетный смартфон с проце...
Honor Play 9A бюджетный смартфон с процеКитайская компания Honor представила бюджетный смартфон Honor Play 9A. ...
Обзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор c DVB-T2 тюнером для вашего домаОбзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор c DVB-T2 тюнером для вашего дома
Лучшие наушники для дома. Philips SHE3550Лучшие наушники для дома. Philips SHE3550
Обзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометриейОбзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометрией
Обзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдеромОбзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдером
Обзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкойОбзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor