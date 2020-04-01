Transcend представила карты microSD с память SLC NAND Flash Transcend USD230I

Карта Transcend USD230I представлена в версиях от 2 Гб и до 64 Гб. Производитель гарантирует, что карты смогут работать при температурах от от -40 °C до 85 °C. Скорость чтения указана до 100 МБ/с. Карты поддерживают запись со скоростью до 70 МБ/с. Transcend заявила, что карты предназначены для промышленного использования.

Transcend USD230I используют флеш-память SLC NAND. Пользователи могут записывать до 5800 терабайт до того, как карта MicroSD из выйдет из строя. Карты имеют встроенную функцию ECC (код исправления ошибок), а также функцию SMART - обе функции увеличивают срок службы и надежность карт.