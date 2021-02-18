Transcend представила картридер CFexpress Type B RDE2 и карту памяти CFexpress 820 Type B

Компания Transcend представила два новых устройства, новый картридер CFexpress Type B RDE2 и карту памяти CFexpress 820 Type B.

Кардридер Transcend RDE2 разработан специально для фотографов, использующих карты памяти CFexpress. Благодаря высокоскоростному интерфейсу USB 3.2 Gen 2x2 скорость передачи данных достигает 20 Гбит/с. В комплект поставки входит кабель USB Type-A и Type-C.

Карта памяти CFexpress 820 Type B оснащена встроенным интерфейсом, обеспечивая скорость чтения и записи до 1700 МБ/с и 1300 МБ/с соответственно. Производитель предлагает разный объем карт памяти, включая 512 ГБ версию. Цены на новинки компания не сообщает.