Transcend представляет 112-слойные твердотельные накопители 3D NAND PCIe M.2

Transcend недавно выпустила 112-слойные твердотельные накопители PCIe M.2 промышленного класса. Эта новая серия твердотельных накопителей с форм-фактором M.2 2280 и емкостью до 2 ТБ оснащена высокоскоростными интерфейсами PCIe Gen4 x4 и PCIe Gen3 x4. Используя передовые технологии и производственный процесс, Transcend повышает производительность и надежность накопителей, предлагая еще одно надежное решение для хранения данных для ИИ, связи 5G, корпоративных серверов и IPC.

Благодаря технологии флэш-памяти 3D NAND нового поколения ячейки памяти можно укладывать вертикально до 112 слоев, а плотность хранения на ячейку достигает 1 ТБ, что вдвое больше по сравнению с 96-слойными SSD. 112-слойная память 3D NAND также обеспечивает более высокую скорость передачи данных, что на 50 % выше, чем у ее предшественника. 112-слойные твердотельные накопители 3D NAND от Transcend обладают ресурсом 3000 циклов P/E и способны надежно работать в расширенном диапазоне температур (от -20°C до -75°C). Все накопители прошли надежные испытания, чтобы гарантировать, что их оптимальная надежность может полностью поддерживать тяжелые промышленные нагрузки. Transcend MTE720T SSD оснащен высокоскоростным интерфейсом PCIe Gen4 x4 и 8-канальным контроллером, соответствующим протоколу NVMe 1.4. С подключенной кэш-памятью DDR4 DRAM ее производительность достигает 7400/6000 МБ/с, что идеально подходит для широкого круга приложений с большим объемом данных. Вдобавок ко всему, Corner Bond и 30-микродюймовый золотой порт PCB защищают ключевые компоненты, повышая их долговечность и ударопрочность.