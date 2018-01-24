Transcend выпускает новую линейку 3D-TLC NAND SSD

Transcend с гордостью объявляет о выпуске промышленных твердотельных накопителей формата 2,5 дюйма и M.2, оснащенных флэш-памятью 3D TLC NAND.Флеш-память 3D TLC NAND имеет производительность, которая может конкурировать с FLASH MLC NAND от Planar (2D), но с очень конкурентоспособной ценой. Новая линейка промышленных твердотельных накопителей также оснащена кэшированием SLC, RAID-контроллером, контролем четности с низкой плотностью (LDPC) и другими функциями, которые обеспечивают стабильный, долговечный продукт, готовый к промышленным и встроенным приложениям с интенсивной записью.