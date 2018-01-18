Требования к спецодежде в Украине

2018-01-18, Автор - Ленар Хайруллин; [119]

Так как количество предприятий, в которых обязательно должна быть использована специальная одежда, стремительно растет, то и спрос на качественную одежду также не стоит на месте. Компания с многолетним опытом работы и производства спецодежды и средств индивидуальной защиты СВАН занимается профильным изготовлением и реализацией высококачественной продукции на территории Украины. Наши специалисты собрали всю самую актуальную информацию по поводу требования к спецодежде на предприятия страны, каким критериям она должна соответствовать и существуют ли разновидности степени защиты. Об этом мы поговорим далее и постараемся сделать так, чтобы после прочтения у вас не было вопросов в данной теме.

Какие основные требования предъявляются к спецодежде?

Что ж, на какие параметры и критерии вам стоит обратить внимание при выборе специальной одежды для вашей компании, фирмы или предприятия:

  • Спецодежда должна соответствовать вашей сфере деятельности и обеспечивать эффективную защиту от всех потенциальных угроз, которые возникнуть в рабочей среде, на производстве или при выполнении поставленных задач. То есть, если вы лаборант, тогда вам необходимы халаты, нитриловые перчатки, респираторы и защитные очки, но никак не перчатки для сварки. Проанализируйте все риски и выберете наиболее оптимальный вариант именно для вашего работника;
  • Вся одежда должна соответствовать температурному режиму, в котором будет работать сотрудник. Ни в коем случае не позволяйте ему работать в зимней обуви в летний период времени или наоборот;
  • Технические характеристики изделия;
  • Наличие сертификатов качества продукции, которые подтверждают происхождение и страну-производителя.

Где купить специальную одежду в Украине?

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