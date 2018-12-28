Disney выпустит полномасштабный тематический парк Звезных Войн. На днях Disney продемонстрировал новый трейлер тематического парка Star Wars: Galaxy's Edge.

Disney назвал его последним «Самая большая и самая захватывающая достопримечательность Disney Парка». Поездки, как и новый фильм, предлагают сочетание старых и новых элементов из вселенной Звездных войн. Вы будете совместно пилотировать в одном аттракционе и встретитесь лицом к лицу с Кайло Реном в битве между Сопротивлением и Первым Орденом. Ранее Disney говорил, что тематический парк будет перевозить посетителей на никогда ранее не исследованную планету Батуу - отдаленную заставу, которая когда-то служила торговым портом. Star Wars: Galaxy's Edge откроет свои двери следующим летом в Диснейленде в Анахайме, штат Калифорния, а позже осенью в Walt Disney World Resort во Флориде.