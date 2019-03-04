Тренажер для велосипедистов BKOOL Smart Air Direct-Drive Bike Trainer

Почувствуйте, реальную езду на велосипеде с помощью тренажера BKOOL Smart Air Direct-Drive Bike Trainer.

Обладая инновационным дизайном, это устройство предлагает реалистичное обучение в помещении для велосипедистов. Smart Trainer использует усовершенствованные инфракрасные датчики для измерения внутренней температуры, обеспечивая точные показания мощности в режиме реального времени. Достигнув 3000 Вт, вы можете легко почувствовать его мощность при каждом нажатии педали. Кроме того, он воссоздает градиенты до 25% предназначенные для имитации инерции. Градиенты тренажера с прямым приводом настраиваются автоматически. Система кручения педалей невероятно тихая, поэтому она не будет мешать окружающим.

Благодаря своим V-образным ножкам, Smart Air Trainer обеспечивает полную устойчивость, поэтому вы можете наслаждаться тренировками в помещении.