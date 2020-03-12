Три высококлассных SSD от Hikvision с датчиком отпечатков пальцев

Китайская компания Hikvision выпустила три высококлассных портативных твердотельных накопителя.

T100F - это маленькое портативное внешнее хранилище в форме диска, шириной всего 7 см и толщиной 8,2 мм. Посередине находится датчик отпечатков пальцев, который шифрует диск с использованием 256-битного шифрования AES. Он поддерживает до 5 зашифрованных разделов и 10 отпечатков пальцев разных пользователей.

Он использует разъем USB-C и поддерживает максимальную скорость чтения и записи до 510 МБ/с и 450 МБ/с. T100F можно приобрести в емкостях 512 ГБ и 1024 ГБ.

Стильный T100I поставляется в трех цветах - черном, белом и розовом золоте. Корпус имеет размеры всего 6,8 см на 6,8 см. Для подключения используется USB-C, а максимальная скорость чтения и записи до 450 МБ/с и 400 МБ/с.

Самый миниатюрный из трех Hikvision T200N имеет корпус из алюминиевого сплава, длину всего 11,3 см, ширину 4,1 см и толщину 10 мм. Он также использует разъем USB-C и может поддерживать максимальную скорость передачи до 450 МБ/с. T200N доступен емкостью 512 ГБ и 1024 ГБ.