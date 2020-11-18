Твердотельные накопители Kingston Design-In — Идеальное решение для разработчиков и сборщиков систем

Компания Kingston предлагает линейку твердотельных накопителей Design-In с интерфейсом SATA и NVMe, созданных специально для разработчиков и сборщиков систем.

Линейка включает в себя:

Накопители с интерфейсом SATA (2,5 дюйма), mSATA, M.2 2242 и M.2 2280

Накопители с интерфейсом PCIe Gen. 3 NVMe: M.2 2280, M.2 2230

Твердотельные накопители Design-In созданы на основе усовершенствованных контроллеров, которые автоматически выполняют выравнивание износа накопителя, сборку мусора и поддерживают другие функции управления флеш-памятью NAND. Они представляют собой простое решение для быстрой замены жестких дисков и обеспечивают до 20 раз более высокую производительность, а также высокую надежность. В твердотельных накопителях Design-In используется флеш-память следующего поколения 3D NAND.

Основные преимущества

Фиксированная спецификация используемых материалов (BOM) и фиксированное встроенное ПО: гарантирует отсутствие изменений в ключевых компонентах после проверки заказчика.

Поддержка PCN: все смены поколений и обновления встроенного ПО выполняются в ходе контролируемого и синхронизированного по времени процесса.

Техническая поддержка: заказчики могут напрямую обращаться к своим региональным группам технической поддержки компании Kingston для получения оперативного ответа на вопросы, связанные с требованиями к памяти и технической поддержке.

Глобальная поддержка: при необходимости компания Kingston может координировать поставки твердотельных накопителей с производителями систем собственной разработки (ODM) заказчика или его производителями по контракту (CM) в других регионах мира.

Гарантия: в целях обеспечения дополнительной уверенности разработанные нами твердотельные накопители Design-In предусматривают возможности ограниченной трехлетней гарантии и бесплатной технической поддержки.

Проектировщики и сборщики систем в своей работе полагаются на надежные устройства хранения данных. Компания Kingston предлагает следующие преимущества при использовании линейки твердотельных накопителей Design-In: