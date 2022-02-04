Твердотельные накопители PCIe 5.0 поступят в производство в 2024 году

Массовое производство твердотельных накопителей PCIe 5.0 ожидается в 2024 году. Уоллес Коу, генеральный директор Silicon Motion, сказал: "Вполне вероятно, что PCIe Gen4 продержится еще несколько лет, поскольку Intel и AMD продолжают выпускать на рынок новый вариант обновления ЦП с PCIe Gen4."

Это связано не только со временем разработки, но и с возмещением затрат на разработку контроллеров SSD предыдущего поколения PCIe 4.0 перед выпуском новых продуктов, которые имели бы ограниченную долю рынка из-за, высоких цен. Говорят, что Silicon Motion работает над несколькими контроллерами твердотельных накопителей PCIe 5.0. Утверждается, что основным контроллером PCIe 5.0 от Silicon Motion является SM2507, который также считается более подходящим для мобильных приложений, скорее всего, из-за более низкого энергопотребления. Однако первым контроллером PCIe 5.0 от Silicon Motion должен стать контроллер корпоративного класса SM8366, который был анонсирован в прошлом году и должен поступить в продажу во второй половине этого года. Для большинства пользователей твердотельные накопители PCIe 5.0 вряд ли будут иметь огромное значение, если только мы не увидим каких-либо значительных улучшений, когда речь идет о производительности.
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