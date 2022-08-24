Твердотельный накопитель Samsung 990 PRO PCIe Gen 5 NVMe M.2 получит радиатор и RGB-подсветку

Компания Samsung опубликовала рекламный тизер твердотельного накопителя следующего поколения - 990 PRO PCIe Gen 5 NVMe M.2. Ранее, Corsair и AORUS также анонсировали свои твердотельные накопители Gen 5.0 NVMe 2.0.

Samsung 990 PRO PCIe Gen 5 NVMe M.2 будет представлен в двух вариантах емкости 1 ТБ и 2 ТБ. Стандартный форм-фактор 2280 обеспечит широкую совместимость с большинством материнских плат. Накопитель получит систему охлаждения на основе графена или меди. Также упоминается светодиодная подсветка RGB.

Следует отметить, что Samsung уже выпустила свои первые твердотельные накопители PCIe Gen 5.0 для серверов в виде модели PM1743, которая обеспечивает скорость до 13 ГБ/с. Компания продемонстрирует новые твердотельные накопители 990 Pro емкостью 1 ТБ и 2 ТБ с интерфейсом PCIe Gen 5.0 к концу года или на выставке CES 2022.