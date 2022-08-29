Твердотельный накопитель Samsung 990 PRO официально представлен

Samsung 990 PRO - это накопитель NVMe на базе PCIe 4.0. Новинка оснащена памятью Samsung V-NAND и новым фирменным контроллером, который энергоэффективнее до 50% по сравнению с моделью 980 Pro. Накопитель обеспечивает молниеносную скорость записи до 7450 МБ/с и чтения до 6900 МБ/с, а скорость случайного чтения и записи достигает 1400K и 1550K IOPS соответственно.
990 PRO поставляется с радиатором и RGB-подсветкой.
Samsung 990 PRO поступит в продажу с октября этого года. Версия на 1 ТБ оценена в 179 долларов, 2 ТБ накопитель в 309 долларов. Версия на 4 ТБ поступит в продажу в следующем году.