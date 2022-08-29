Твердотельный накопитель Samsung 990 PRO официально представлен

Компания Samsung официально представила твердотельный накопитель Samsung 990 PRO. "990 PRO обеспечивает оптимальный баланс скорости, энергоэффективности и надежности" - сообщает КюЮнг Ли, вице-президент группы продуктов памяти в Samsung Electronics.

Samsung 990 PRO - это накопитель NVMe на базе PCIe 4.0. Новинка оснащена памятью Samsung V-NAND и новым фирменным контроллером, который энергоэффективнее до 50% по сравнению с моделью 980 Pro. Накопитель обеспечивает молниеносную скорость записи до 7450 МБ/с и чтения до 6900 МБ/с, а скорость случайного чтения и записи достигает 1400K и 1550K IOPS соответственно.

990 PRO поставляется с радиатором и RGB-подсветкой.

Samsung 990 PRO поступит в продажу с октября этого года. Версия на 1 ТБ оценена в 179 долларов, 2 ТБ накопитель в 309 долларов. Версия на 4 ТБ поступит в продажу в следующем году.

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