Твердотельный накопитель Zadak Spark получил подсветку

Компания Zadak пополнила ассортимент твердотельных накопителей типоразмера M.2 моделью Spark, которая имеет интерфейс PCIe Gen3 x4. Новинка характеризуется возможностью передавать данные со скоростью до 3200 МБ/с и 3000 МБ/с в режимах последовательного чтения и записи, алюминиевым радиатором, полноцветной подсветкой на адресуемых светодиодах (совместимость с системами ASUS, MSI, Gigabyte и ASRock), версиями объемом 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, а также гарантией на срок 5 лет. Накопители появятся в продаже в конце июля по цене в 119 и 389 долларов за 512 ГБ и 2 ТБ, а стоимость модели объемом 1 ТБ будет объявлена позже.

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