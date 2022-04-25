Twitter начал переговоры о возможной продаже компании Илону Маску

Вчера Twitter начал переговоры о возможной продаже компании Илону Маску. По словам источников, решение компании обсудить этот вопрос не означает, что она примет его предложение в размере 54,20 доллара за акцию. Однако это означает, что Twitter сейчас изучает возможность продажи компании Маску на привлекательных условиях. Маск, исполнительный директор Tesla, в последние несколько дней встречался с акционерами Twitter в поисках поддержки своей заявки. Он считает, что Twitter должен стать частным, чтобы расти дальше и стать настоящей платформой свободы слова.

По словам источников, настойчивое заявление Маска о том, что его предложение в Твиттере является его «лучшим и последним», стало препятствием для переговоров. Однако правление Twitter решило связаться с Маском, чтобы собрать больше информации о его способности завершить сделку и, возможно, получить лучшие условия, добавили источники. Twitter еще не решил, рассмотрит ли компания продажу или попытается оказать давление на Маска, чтобы поднять цену. Twitter также изучает вопрос, будут ли регуляторы на каком-либо из его основных рынков возражать против того, чтобы Маск владел компанией. Если Twitter решит, что продажа Маска будет рискованной, он может взимать значительную плату за расторжение сделки.