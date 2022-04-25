Twitter начал переговоры о возможной продаже компании Илону Маску

По словам источников, настойчивое заявление Маска о том, что его предложение в Твиттере является его «лучшим и последним», стало препятствием для переговоров. Однако правление Twitter решило связаться с Маском, чтобы собрать больше информации о его способности завершить сделку и, возможно, получить лучшие условия, добавили источники. Twitter еще не решил, рассмотрит ли компания продажу или попытается оказать давление на Маска, чтобы поднять цену. Twitter также изучает вопрос, будут ли регуляторы на каком-либо из его основных рынков возражать против того, чтобы Маск владел компанией. Если Twitter решит, что продажа Маска будет рискованной, он может взимать значительную плату за расторжение сделки.