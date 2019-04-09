Twitter пытается бороться со спамерами

В стремлении не дать спамерам завладеть Twitter, приложение для социальных сетей ограничивает количество подписчиков, которые могут быть добавлены в аккаунт за один день. Ранее это число равнялось 1000, теперь новый предел равен 400. Предполагается, что спаммеры не могут добавлять большое количество подписчиков, а затем удалять их массово.

Снижение числа подписчиков не остановит спамеров, но замедлит их и сделает каждую учетную запись спама менее эффективной, более медленной и более дорогой в эксплуатации.