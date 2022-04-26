Twitter принял предложение генерального директора Tesla о выкупе

Илон Маск приобретет Twitter по цене 54,20 доллара за акцию, что эквивалентно предложению на сумму около 44 миллиардов долларов.

В соответствии с условиями соглашения акционеры Twitter получат 54,20 доллара наличными за каждую акцию Twitter, которой они владеют, после закрытия предлагаемой сделки. Цена покупки представляет собой премию в размере 38% к цене акций Twitter на момент закрытия 1 апреля 2022 года, который был последним торговым днем ​​перед тем, как Илон Маск раскрыл информацию о своей примерно 9%-ной доле в Twitter. Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена советом директоров Twitter, будет закрыта в 2022 году при условии одобрения акционерами Twitter, получения соответствующих разрешений регулирующих органов и выполнения других обычных условий закрытия.