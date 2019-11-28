Twitter удалит аккаунты, которые были неактивны в течение шести месяцев

2019-11-28, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Twitter; [22]
Множество учетных записей Twitter, владельцы которых по тем или иным причинам престали используют их, привело к тому, что компания решила начать удалять любые учетные записи, которые были неактивны более шести месяцев.

Массовые удаления будут происходить в течение нескольких месяцев, и первая партия удалений будет включать учетные записи, зарегистрированные за пределами США. Twitter сказал, что причина этого шага заключалась в том, чтобы «представить более точную, достоверную информацию, которой люди могут доверять через Твиттер». Пользователям, чьи учетные записи будут затронуты при удалении, будет отправлено электронное письмо.


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