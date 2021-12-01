Twitter запрещает публиковать личные изображения без согласия

Twitter объявил о некоторых изменениях в своих настройках конфиденциальности, теперь компания запрещает публиковать личные изображения без согласия людей. Политика конфиденциальности теперь была расширена и теперь включает в себя средства массовой информации, а это означает, что фотографии частного лица не могут быть опубликованы на платформе, если у вас нет согласия этого человека на их публикацию.

Растут опасения по поводу неправомерного использования средств массовой информации и информации, недоступной где-либо в Интернете, в качестве инструмента для преследования, запугивания и раскрытия личности людей. Совместное использование личных медиа, таких как изображения или видео, может потенциально нарушить конфиденциальность человека и может привести к эмоциональному или физическому ущербу. Неправомерное использование частных СМИ может затронуть всех, но может иметь непропорционально большое влияние на женщин, активистов, диссидентов и членов сообществ меньшинств.