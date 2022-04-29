У Apple был рекордный квартал с января по март

Apple только что опубликовала свои квартальные результаты за второй финансовый квартал, который закончился 26 марта и таким образом, сбивает с толку первый квартал года. Компания сообщила о рекордной выручке за мартовский квартал. Выручка Apple в этом квартале составила 97,3 миллиарда долларов, что на 9% больше в годовом исчислении (по сравнению с мартовским кварталом 2021 года). Это привело к квартальной прибыли на разводненную акцию в размере 1,52 доллара. Также для акционеров важно отметить, что совет директоров Apple объявил денежный дивиденд в размере 0,23 доллара на обыкновенную акцию, что на 5% больше. Она будет выплачена тем, кто владел акциями по состоянию на 9 мая.

Тим Кук, по понятным причинам, был взволнован этой новостью, сказав: «Рекордные результаты этого квартала являются свидетельством неустанного внимания Apple к инновациям и нашей способности создавать лучшие продукты и услуги в мире. Мы рады видеть сильную реакцию клиентов на наши новые продукты, а также прогресс, которого мы добиваемся, чтобы к 2030 году стать углеродно-нейтральными по всей нашей цепочке поставок и нашей продукции. Мы, как всегда, стремимся быть силой добра в мире — как в том, что мы создаем, так и в том, что мы оставляем позади».