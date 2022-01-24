У Google появились новые проблемы из-за «обманчивой» радиорекламы Pixel 4

Поисковый гигант Google снова столкнулся с проблемами с законом. В Техасе на компанию подали в суд за рекламу на радио, которая транслировалась с конца октября по начало декабря 2019 года.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск, утверждая, что Google размещала неточную и вводящую в заблуждение рекламу своих смартфонов Pixel 4 на рынках Далласа-Форт-Уэрта и Хьюстона. В заявлениях утверждается, что Google отказалась предоставить смартфоны Pixel 4 рекламодателям, требуя от них положительных личных показаний об использовании продукта. В иске говорится, что «Google потребовала записи и трансляции рекламных объявлений с использованием подготовленных Google и вводящих в заблуждение формулировок» даже после того, как iHeartMedia сообщила, что такие действия противоречат Закону Техаса о защите прав потребителей от мошеннических торговых практик. Генеральный прокурор также добавил, что в период с 28 октября 2019 г. по 2 декабря 2019 г. реклама транслировалась на радиоканалах iHeartMedia 2405 раз. В течение этого периода Google не предоставил устройство Pixel 4 ни одному из восьми радиоведущих, которые «персонализировали » сообщения об использовании ими устройства Pixel 4 для этой рекламы.
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