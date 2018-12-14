У Huawei есть секретная исследовательская лаборатория в Китае.

2018-12-14, Автор - Anna; Продукт - Huawei; [88]
Правительство по всему миру обеспокоены безопасностью оборудования Huawei, а в начале декабря один из ключевых руководителей компании был арестован.

У Huawei есть секретная исследовательская лаборатория, которая по иронии судьбы называется «Белый дом». Здесь инженеры усердно работают над тем, что компания считает основой своего будущего - искусственный интеллект, облачные вычисления и совершенно новые чипы, которые уменьшат зависимость от американских компаний. В секретной лаборатории компании, есть отдельная комната, названная «выставочным залом вертикальной промышленности». Именно здесь представлены все различные сценарии, в которых текущие и будущие технологии Huawei могут быть в конечном счете использованы. Huawei уже продает ряд компонентов компаниям для облачных сервисов и IoT-решений, и принесет около 10 миллиардов долларов дохода в этом году. Производитель стремится полностью отказаться от американских чипов и программного обеспечения.

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