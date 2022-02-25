UMC объявляет об открытии нового завода по производству 22-нм пластин в Сингапуре

United Microelectronics Corporation «UMC», ведущая мировая компания по производству полупроводников, объявила сегодня об утверждении ее советом директоров плана строительства нового передового производственного объекта рядом с существующей 300-мм фабрикой (Fab12i) в Сингапуре. Первая очередь новой фабрики будет иметь ежемесячную мощность 30 000 плат, а запуск производства ожидается в конце 2024 года.

Новый завод (Fab12i P3) станет одним из самых передовых литейных производств по производству полупроводников в Сингапуре, обеспечивая процессы 22/28 нм UMC. Запланированные инвестиции в этот проект составят 5 миллиардов долларов США. UMC уже более 20 лет работает в качестве поставщика литейного производства в Сингапуре, и это место также является специализированным центром исследований и разработок компании в области передовых специальных технологий. Новый завод поддерживается клиентами, которые подписали многолетние соглашения о поставках, чтобы обеспечить пропускную способность с 2024 года, что указывает на устойчивый прогноз спроса на технологии UMC 22/28 нм в ближайшие годы благодаря 5G, IoT и автомобильные мегатренды. Специальные технологии, которые будут производиться на новом предприятии, такие как встроенные высоковольтные устройства, встроенная энергонезависимая память, RF-SOI и КМОП со смешанным сигналом, имеют решающее значение для широкого спектра приложений, включая смартфоны, устройства для умного дома и новые электрические устройства. Компания ожидает, что новый завод сыграет важную роль в удовлетворении растущего спроса на этих рынках и поможет уменьшить структурную нехватку литейных мощностей, особенно на техпроцессах 22/28 нм.
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