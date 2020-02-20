USB накопитель с сертификатом защиты НАТО

Kingston представила USB-накопитель которая прошла сертификацию НАТО по уровню безопасности. Kingston IronKey D300 обладает повышенным уровнем безопасности.

Накопитель создан в соответствии с директивой INFOSEC, устройство включено в список безопасности НАТО. Классифицируется как зашифрованная флэш-память, которая соответствует уровню защиты организации. Любая потеря данных или нарушение, может повлечь за собой печальные последствия членам организации.

IronKey D300 сертифицирован FIPS 140-2 уровня 3 с 256 битным аппаратным шифрованием AES в режиме XTS. Флэш-накопитель доступен в вариантах с 4, 8, 16, 32, 64 и 128 Гб. Компания дает пятилетнюю гарантию.