USB накопитель с сертификатом защиты НАТО

2020-02-20, Автор - Ramil; Продукт - IronKey D300; [71]
Kingston представила USB-накопитель которая прошла сертификацию НАТО по уровню безопасности. Kingston IronKey D300 обладает повышенным уровнем безопасности.

Накопитель создан в соответствии с директивой INFOSEC, устройство включено в список безопасности НАТО. Классифицируется как зашифрованная флэш-память, которая соответствует уровню защиты организации. Любая потеря данных или нарушение, может повлечь за собой печальные последствия членам организации.

IronKey D300 сертифицирован FIPS 140-2 уровня 3 с 256 битным аппаратным шифрованием AES в режиме XTS. Флэш-накопитель доступен в вариантах с 4, 8, 16, 32, 64 и 128 Гб. Компания дает пятилетнюю гарантию.

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