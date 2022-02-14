Uber будет принимать криптовалюту

По словам генерального директора компании Дары Хосровшахи, со временем пользователи Uber смогут оплачивать поездки с помощью криптовалюты. Тем не менее, компания, по сути, придерживается того же курса, что и Tesla, ожидая изменений, которые снизят комиссию за транзакции и сделают ее более экологичной. «Собирается ли Uber принимать криптовалюту в будущем? Безусловно, в какой-то момент», — сказал Хосровшахи. «Поскольку механизм обмена становится менее дорогим, а также более экологичным, я думаю, вы увидите, что мы немного больше склоняемся к криптовалюте». Если Uber действительно прыгнет на криптопоезд, он присоединится к ряду фирм, которые уже принимают биткойн, в первую очередь Microsoft, AT&T и Wikipedia.

Однако другие крупные компании были более консервативны в этом вопросе, поскольку криптовалюты вместе с сопутствующими продуктами, такими как NFT, подверглись критике за использование огромного количества энергии, частично генерируемой за счет сжигания ископаемого топлива. Tesla была самой известной компанией, которая принимала биткойн в качестве оплаты за свои электромобили, но приостановила эту практику, заявив, что будет использовать ее снова только «в случае перехода майнинга на более устойчивую энергию». Тем не менее, компания недавно начала принимать платежи в Dogecoin для некоторых своих товаров, таких как Cyberquad for Kids, а генеральный директор Илон Маск написал в Твиттере, что криптовалюта идеально подходит для транзакций.
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