Uber рассчитывает достичь прибыльности к концу 2020 года

2020-02-08, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Uber; [128]
Выручка Uber в четвертом квартале составила 4,07 миллиарда долларов, что на 37 процентов больше, чем 2,97 миллиарда долларов, которые она принесла в прошлом году. Несмотря на это, убытки продолжаются, так как компания за последние четыре года сообщила об убытках в размере 1,1 миллиарда долларов.

В течение трехмесячного периода, заканчивающегося 31 декабря 2019 года, у Uber ежемесячно было 111 миллионов активных пользователей платформы (MAPC). Это на 22 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку в конце 2018 года у Uber было всего 91 миллион активных пользователей в месяц.

Генеральный директор Dara Khosrowshahi на телефонной конференции с инвесторами в четверг сказал, что компания стремится сократить расходы, увеличить количество постоянных клиентов и увеличить использование премиальных услуг для достижения прибыльности к четвертому кварталу 2020 года, на год раньше, чем прогнозировалось ранее.


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